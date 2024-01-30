В России появится институт развития в сфере туризма

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении поправки в законодательство, которые предполагают создание нового института развития, который займется развитием туристической инфраструктуры.

Согласно документу, будет создана организация в сфере развития туризма – акционерное общество, 100 % которого принадлежат государству. Её функциями станут привлечение инвестиций, оказание содействия строительству (реконструкции) объектов туристской, а также инженерной и транспортной инфраструктуры и других объектов, предназначенных для обеспечения ее функционирования, в том числе сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, связи, берегозащитных и берегоукрепительных сооружений, объектов благоустройства общественных городских пространств, очистных сооружений.

Новый институт развития будет выступать агентом Российской Федерации и от своего имени совершать сделки с находящимися в федеральной собственности земельными участками, осуществлять подготовку предложений в отношении земельных участков, на которых возможно создание объектов туристской инфраструктуры и других объектов для целей развития туризма, проводить аукционы на право заключения договоров аренды находящихся в федеральной собственности земельных участков для целей развития туризма.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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