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Вторник, 30 января 2024, 18:46 мск

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Госдума одобрила законопроект, направленный против финансовых пирамид

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, направленный на противодействие финансовым пирамидам. Согласно документу, потребительские кооперативы не смогут привлекать заемные средства от каких‑либо лиц, кроме пайщиков.

Также публичное привлечение инвестиций физлиц будет осуществляться только при предоставлении гражданам ценных бумаг либо при условии, если право на привлечение инвестиций физлиц предусмотрено федеральными законами. При этом определяется круг лиц (кредитные и некредитные организации, эмитенты), которые могут оказывать услуги по публичному привлечению инвестиций, уточнили в пресс-службе Госдумы.

Как пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко, этот законопроект носит социальный характер – его суть в том, что Центробанк и правительство ужесточают контроль за организациями, которые размещают или получают инвестиционные средства со стороны физических лиц.

Парламентарий отметил, что в скором времени предстоит рассмотреть поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ответственности для лиц и организаций, которые, несмотря на запреты, привлекают средства физических лиц в инвестиции. «Один миллион рублей в виде штрафа – достаточно серьезная сумма. Приостановка деятельности на 90 дней – это более существенное наказание», – добавил Савченко.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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