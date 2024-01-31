Скандал в Госдуме: «Единая Россия» открыто выступила в защиту офшоров

Сегодня в нижней палате российского парламента разгорелась бурная дискуссия вокруг офшорного капитала. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Единой России» назвали самой неэффективной государственную собственность, а необходимость офшоров оправдала как форму получения дополнительной прибыли для владельцев предприятий. Оппоненты из КПРФ согласились, что офшоры работают для обогащения узкой группы лиц, не имеющих отношения к государству, и напомнили о Конституциях ряда государств Запада, где записана национализация.

В частности, «единоросс» Александр Максимов заявил, что «огульная деофшоризация представляется как некий репрессивный новый элемент в нашей экономике». «Зачем? Задумайтесь на секундочку: мы все с вами сначала робко, потом смело и гордо стали говорить, а ведь экономика наша выжила, несмотря на санкции. А почему? Какая экономика? А это та экономика, которую сегодня хотят прирезать, как ту курицу, которая несет золотые яйца. В офшоры попали предприятия потому, что это было такие экономические условия на определенном этапе развития экономики нашей страны», – подчеркнул он.

«Офшоры легальны. Это форма получения дополнительной прибыли собственниками этих предприятий. Нет более неэффективного собственника, чем государство. Мы что, снова хотим вернуть в государственные руки и разрушить эту экономику, которая создавалась вот так по крохам? И она показала свою эффективность, потому что только частное управление позволяет рождать частное предпринимательство, частную инициативу… Мы не должны снова позволить свалить нашу экономику в такой раздор, в коллективизацию и ликвидацию частной собственности», – сказал Максимов.

Выступавший далее депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны обратил внимание, что «предыдущий коллега (Максимов) путает коллективизацию и национализацию». «Для справки: в Конституции США, ныне наших главных недругов, Германии, Франции, в законах Великобритании, у которой нет Конституции, у них национализация записана как один из факторов оздоровления экономики. Частное управление доведет шахты до ручки, национализируют, за счет бюджетных средств восстанавливают и опять отдают в рынок. Но проблема в чем? Вы, вероятно, не читаете новости. Вчера Совет министров иностранных дел ЕС одобрил концепцию реквизирования наших активов. Вы что, об этом не слышали? Вы что, не знаете, что все офшоры обслуживаются в американских и британских банках? Вы что, не знаете, что американцы в принципе сегодня вторичные, третичные санкции вводят для того, чтобы нас остановить? Коллеге Максимову говорю, что выжили не те, кто в офшорах. И рост нашей экономики – это ОПК (оборонно-промышленный комплекс), который не благодаря банковской системе, а вопреки влили 8 трлн рублей. Именно они дали 3,5% роста экономики», – констатировал Коломейцев.

«Что такое офшоры и кто попал в офшоры? Те, кто за шапку сухарей взяли триллионное состояние при искусственно сделанной неэффективной банковской системе, там кредиты было получить значительно проще и дешевле. Поэтому первично активы вывели туда, брали там кредиты. Все плохое здесь – и минимальную зарплату, порча экологии и истощение основных средств, а прибыль себе. Вы правильно тут сказали, что создано для обогащения узкой группы ограниченных людей. А как же страна? Если нас третичными санкциями остановят, вы тогда увидите эффективность?! Эффективней государства вообще не может быть собственника», – заявил коммунист.

«Президент вам говорит, он же собирал и собирает 60 главных собственников страны раз в полгода. Он им говорил еще 4 года назад: переводите сюда деньги, иначе замучаетесь пыль глотать. Это сказал президент РФ Путин Владимир Владимирович. Но если люди не слушают президента, а комитет и правительство тоже игнорируют его поручения... Я вам специально принесу, я перечитываю послания президента и подчеркиваю, когда он чего поручал. Если б мы не игнорировали, мы бы были в значительно лучшей ситуации. А неэффективность государства тоже создают офшородержатели», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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