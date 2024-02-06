Кремль высказался о блокировке VPN-сервисов в России

Никаких решений насчет полного запрета сервисов VPN в России на данный момент не принято. Об этом заявил президента РФ Дмитрий Песков.

«Могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Как сообщал «Новый День», ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор с 1 марта 2024 года будет блокировать все VPN, предоставляющие доступ к запрещенным сайтам. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя этц информацию, сообщил, что Роскомнадзор разрабатывает приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года будут введены ограничения поисковой выдачи VPN-сервисов, не фильтрующих запрещенную информацию, тем самым нарушая закон. В Роскомнадзоре пояснили, что ведомство планирует самостоятельно блокировать сайты, содержащие информацию о методах обхода блокировок в России. Соответствующий проект постановления правительства РФ разработан Минцифры.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что «прокси-анонимайзеры, VPN-сервисы – заблокировать их все технически невозможно».

«Любой специалист дома может сделать свой прокси, и об этом никто не узнает. Мы сами так делаем в организации, когда нам приходится смотреть контент на площадках, которые заблокированы в России. На 100% ограничить это нельзя, просто невозможно физически. Речь идет о самых крупных сервисах, услугами которых пользуется большое количество пользователей», – пояснила Мизулина перспективы блокировки VPN-сервисов в России.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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