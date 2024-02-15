«Рассчитывать на снижение не приходится», – эксперт о возможном решении ЦБ РФ по ключевой ставке

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне в 16% на завтрашнем заседании Совета директоров. Такое мнение высказал директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков. По его оценке, максимум, на что можно рассчитывать, будут озвучены более конкретные сроки начала смягчения денежно-кредитной политики.

«Существует консенсус о том, что ЦБ пойдёт на снижение ключевой ставки в 2024 году, однако конкретная дата начала этого процесса остаётся под вопросом. Ожидается, что решение будет зависеть от устойчивого замедления инфляции и инфляционных ожиданий, а также от динамики кредитования и денежной массы», – отметил Кабаков в своем обзоре.

Эксперт обратил внимание, что прогнозы Центробанка на 2024 год предполагают возможное снижение до 12,5-14,5%. «На фоне замедления темпов роста цен в последние месяцы, но при высоких инфляционных ожиданиях, ЦБ остается осторожным в вопросе денежно-кредитной политики. Показательно, что для начала снижения ставки необходимо дождаться не просто временного снижения инфляции, но и подтверждения устойчивого тренда», – пояснил он.

«Таким образом рассчитывать на снижение ставки в пятницу не приходится, однако на пресс-конференции главы ЦБ (Эльвиры Набиуллиной) могут прозвучать более конкретные параметры и сроки начала смягчения денежно-кредитной политики», – заключил Кабаков.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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