Ошибочная стратегия: решение Центробанка по ключевой ставке не повлияет на инфляцию и курс рубля

Сегодня на заседании совета директоров Банк России может немного понизить ключевую ставку, но её уровень останется запредельно высоким для российской экономики. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава Института нового общества Василий Колташов. По его оценке, это решение не окажет существенного влияния на инфляцию и курс рубля в условиях ошибочной стратегии Центробанка.

«По всей видимости, Банк России понизит ключевую ставку либо на 0,5 процентных пункта, либо на целый процентный пункт. Мы имеем обещание [главы Центробанка] Эльвиры Набиуллиной держать высокую ставку. И даже бы если Банк России понизил ставку сейчас на 4%, ее уровень все равно остался бы достаточно высоким для экономики», – полагает Колташов.

Как полагает эксперт, причинами для сохранения ключевой ставки на высоком уровне являются слишком значительные цены на рынке недвижимости и сильная закредитованность населения. «Лихорадочная, паническая покупка недвижимости, которая у нас царила волнообразно на протяжении 2020-2023 годов, – вот этот процесс Банк России пытается прекратить. И это, пожалуй, единственная крупная причина, почему ставка должна быть на таком высоком уровне», – отметил он.

При этом Колташов подчеркнул, что сегодняшнее решение Центробанка по ключевой ставке не повлияет на инфляцию и курс рубля. «Понижение ставки на рубль не окажет никакого влияния. Как никакого влияния на курс рубля не оказывала панически-истерическое повышение ставки, которое неоднократно производила Эльвира Набиуллина. На курс рубля гораздо большее воздействие имеет то, сколько валюты поступает на наш рынок. Если компании-экспортеры будут валютную выручку удерживать, как они удерживали ее во второй половине 2023 года, пока не получили распоряжения президента продавать, с рублем в этом случае может быть все что угодно», – считает он.

«Сейчас действует указ президента и компании-экспортеры обязаны продавать валютную выручку на рынке. Это поддерживает относительную устойчивость рубля. Сколько они продают – это открытый вопрос. Это вопрос учета и контроля, и того, что Банк России всячески поощряет свободу вывода капиталов из российской экономики, считая, что это оптимальная стратегия. Свободно выводилось сколько угодно – вот эта их стратегия едва ли является правильной. Но все равно в этой обстановке ставку они будут понемногу снижать, и это может оказаться очень продолжительным процессом», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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