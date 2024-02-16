Снижение ключевой ставки возможно во второй половине года – Набиуллина

Банк России повысил прогноз по среднегодовому значению ключевой ставки на один процентный пункт. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ. По ее словам, первое снижение ставки возможно во второй половине года.

«Мы повысили прогноз среднегодовой ключевой ставки на один процентный пункт. В этом году средняя за год ставка будет находиться в диапазоне 13,5-15,5% годовых, в следующем году – 8,0-10,0% годовых. Это отражает необходимость длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий для устойчивого возвращения инфляции к 4%», – отметила Набиуллина.

При этом глава ЦБ отметила, что возвращение ставки к нейтральным значениям «будет идти плавно». «Дальнейшая траектория ставки будет зависеть от того, насколько скорость и характер дезинфляционных процессов будут соответствовать задаче возвращения инфляции к цели к концу этого года», – пояснила она.

«Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки: разброс мнений был достаточно широкий, но большинство считает, что это скорее произойдет во второй половине этого года», – заключила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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