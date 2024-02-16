Саморазоблачение: на Западе поспешили обвинить Москву в смерти Навального*

Представители западных государств и НАТО заявили об ответственности российских властей за смерть оппозиционера Алексея Навального*, о кончине которого в колонии стало известно сегодня. В МИД России назвали эти высказывания саморазоблачительными.

В частности, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС возлагает на власти России единоличную ответственность за смерть Навального*. «ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть», – написал Мишель в соцсетях.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал случившееся «ужасной новостью». «Это ужасная новость», – заявил он в соцсетях, назвав Навального* «самым ярым защитником российской демократии».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны заявил, что все обстоятельства смерти Навального* должны быть установлены, и подчеркнул, что Россия становится «всё более авторитарным государством». «Россия должна установить все факты, ответить на очень серьезные вопросы», – приводит РИА «Новости» его слова.

Между тем первые заявления со стороны Запада по поводу смерти оппозиционера официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала саморазоблачительными.

«Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы», – констатировала Захарова в своем телеграм-канале.

Как сообщал «Новый День», в пятницу пресс-служба УФСИН по ЯНАО сообщила, что Навальный* умер после прогулки. Следователи проверят обстоятельства его смерти в ИК-3 в поселке Харп, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по ЯНАО.

* Включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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