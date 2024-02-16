Пик роста цен ещё не пройден: Набиуллина заявила о риске «залипания инфляции» на высоком уровне

В России существуют риски «залипания» инфляционных ожиданий на высоком уровне. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом, по ее оценке, пик роста потребительских цен можно ожидать весной.

«Инфляционные ожидания остаются повышенными, хотя мы видим, что они снижаются, но они повышены и, главное, не заякорены. То есть, любое событие может привести опять к росту инфляционных ожиданий», – пояснила Набиуллина.

Как полагает глава ЦБ сейчас инфляционные ожидания выше, чем «должны были быть при текущем уровне инфляции». «Здесь мы видим как раз риск, что в результате того, что инфляционные ожидания повышенные и могут еще усилиться под влиянием даже пусть разовых факторов, не устойчивых, которые на инфляцию влияют, то у нас есть риск залипания инфляции на высоком уровне. И это тоже один из важных факторов, почему нужно поддерживать жесткость денежно-кредитных условий для того, чтобы инфляционные ожидания вернулись к более нормальным уровням и, соответственно, это способствовало устойчивому снижению инфляции», – уточнила глава ЦБ.

При этом Набиуллина отметила, что одним из факторов, которые влияют на инфляционные ожидания, является обменный курс рубля. «Динамика курса очень сильно влияет на инфляционные ожидания. Но хочу сказать, что наша жесткая денежно-кредитная политика оказывает стабилизирующее влияние и на курс. Поэтому мы здесь имеем и этот косвенный эффект. Стабилизируем курс тем самым уменьшаем риски влияния этого фактора на инфляционные ожидания», – сказала Набиуллина.

«Мы считаем, что пик месячной сезонно-сглаженной инфляции уже пройден осенью прошлого года. Что касается годовой инфляции, которая отражает рост цен за последние 12 месяцев, действительно, пик может быть весной, но рост годового показателя инфляции от нынешнего уровня может быть небольшим», – подчеркнула глава Центробанка.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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