Набиуллина подтвердила позицию против обязательной продажи экспортной выручки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня подтвердила, что регулятор не видит «весомых оснований» для продления действия указа главы государства об обязательной продаже валютной выручки предприятиями-экспортерами. По ее словам, эта мера оказывает влияние на курс рубля «менее значимое» по сравнению с высокой ключевой ставкой и другими решениями регулятора.

«Банк России не видит таких весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки. На наш взгляд, важность этой меры, меры по обязательной продаже валютной выручки для того, чтобы стабилизировать обменный курс, значимо уступает другим мерам, другим эффектам», – подчеркнула Набиуллина.

Глава Центробанка полагает, что именно действия регулятора оказали существенное влияние на стабилизацию курса рубля. «Основные эффекты были от повышения ключевой ставки, от ужесточения денежно-кредитной политики, которое, напомню, было предпринято нами в достаточно короткие сроки – рост ключевой ставки в два раза. Именно повышение ключевой ставки повысило привлекательность сбережений в рублях, а не в валюте. И сдержало также и раскручивание спирали роста на импорт», – пояснила она.

«Также на курс в четвертом квартале, когда происходило укрепление, стабилизация, влиял торговый баланс и рост выручки российских экспортеров. У нас в августе-сентябре был рост цен на товары нашего экспорта, и с учетом лагов, транспортировки, по платежам эта валютная выручка поступала на рынок во второй половине осени. И мы, конечно, анализируем эти данные, но, на наш взгляд, основное – это фундаментальные факторы, которые оказывают влияние на стабилизацию курса», – подчеркнула глава ЦБ.

«Никаких искусственных подпорок сейчас нет и каких-то ожиданий того, что эти искусственные подпорки уйдут и что-то с курсом случится, на наш взгляд, нет никаких оснований», – заверила Набиуллина.

Напомним, в середине октября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. По мнению ряда экспертов, именно это привело к стабилизации курса рубля, который в начале октября прошлого года превышал 100 рублей за доллар.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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