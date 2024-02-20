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Вторник, 20 февраля 2024, 17:54 мск

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Американский сенатор-русофоб внесен в России в список террористов и экстремистов

Фото: pixabay

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов американского сенатора Линдси Грэма*. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте службы.

Грэм* известен русофобской позицией. В частности, политик назвал смерть россиян самой удачной тратой денег США в рамках оказания военной помощи киевскому режиму. После этого высказывания глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против американского деятеля.

Политик неоднократно призывал внести Россию в составляемый США список стран – спонсоров терроризма и предлагал различные варианты ужесточения антироссийских санкций.

* Включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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