Американский сенатор-русофоб внесен в России в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов американского сенатора Линдси Грэма*. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте службы.

Грэм* известен русофобской позицией. В частности, политик назвал смерть россиян самой удачной тратой денег США в рамках оказания военной помощи киевскому режиму. После этого высказывания глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против американского деятеля.

Политик неоднократно призывал внести Россию в составляемый США список стран – спонсоров терроризма и предлагал различные варианты ужесточения антироссийских санкций.

* Включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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