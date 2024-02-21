российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 февраля 2024, 17:26 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Крупная афера с банкротством: Центробанк установил факт манипуляций на торгах акциями ПАО «СПБ Биржа»

Банк России сообщил об установлении факта манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО «СПБ Биржа». Как говорится в сообщении Центробанка, причиной стала недостоверная информация о банкротстве биржи.

Как уточнил регулятор, 27 ноября 2023 года в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены акций: на торгах на Мосбирже – на 35,8%, на торгах «СПБ Биржа» – на 13,4%. «Снижение было вызвано распространением недостоверной информации о подаче ПАО «СПБ Биржа» заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы, что привело к существенным отклонениям параметров торгов акциями. В результате участники рынка продавали акции на невыгодных для них условиях и фиксировали убытки», – пояснил Центробанк.

Как показала проверка, ПАО «СПБ Биржа» не подавало заявления о банкротстве. В этой ситуации Банк России расценивает подготовку заявления якобы от имени ПАО «СПБ Биржа» и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов.

При этом в ЦБ обратили внимание, что информация о движении судебных дел в обязательном порядке размещается в Картотеке арбитражных дел – общедоступной системе в Интернете, находящейся в зоне внимания телеграм-каналов и средств массовой информации. Поэтому сведения о регистрации заявления получили широкое распространение.

В ЦБ подчеркнули, что действия, направленные на распространение таких сведений, являются манипулированием рынком. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Двойственность власти: в Госдуме вновь обвинили Банк России во вредительстве / Центробанк РФ отозвал лицензию у КИВИ Банка / Набиуллина подтвердила позицию против обязательной продажи экспортной выручки / Пик роста цен ещё не пройден: Набиуллина заявила о риске «залипания инфляции» на высоком уровне / Снижение ключевой ставки возможно во второй половине года – Набиуллина / «Инфляционное давление остается высоким»: ЦБ не стал менять ключевую ставку / Ошибочная стратегия: решение Центробанка по ключевой ставке не повлияет на инфляцию и курс рубля / Госдума согласилась ограничить выдачу ипотечных кредитов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,