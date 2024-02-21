Крупная афера с банкротством: Центробанк установил факт манипуляций на торгах акциями ПАО «СПБ Биржа»

Банк России сообщил об установлении факта манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО «СПБ Биржа». Как говорится в сообщении Центробанка, причиной стала недостоверная информация о банкротстве биржи.

Как уточнил регулятор, 27 ноября 2023 года в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены акций: на торгах на Мосбирже – на 35,8%, на торгах «СПБ Биржа» – на 13,4%. «Снижение было вызвано распространением недостоверной информации о подаче ПАО «СПБ Биржа» заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы, что привело к существенным отклонениям параметров торгов акциями. В результате участники рынка продавали акции на невыгодных для них условиях и фиксировали убытки», – пояснил Центробанк.

Как показала проверка, ПАО «СПБ Биржа» не подавало заявления о банкротстве. В этой ситуации Банк России расценивает подготовку заявления якобы от имени ПАО «СПБ Биржа» и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов.

При этом в ЦБ обратили внимание, что информация о движении судебных дел в обязательном порядке размещается в Картотеке арбитражных дел – общедоступной системе в Интернете, находящейся в зоне внимания телеграм-каналов и средств массовой информации. Поэтому сведения о регистрации заявления получили широкое распространение.

В ЦБ подчеркнули, что действия, направленные на распространение таких сведений, являются манипулированием рынком. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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