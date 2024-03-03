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Воскресенье, 3 марта 2024, 19:11 мск

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В Госдуме предупредили о возможной блокировке «Википедии»

«Википедия» в России попала под угрозу блокировки по требованиям нового закона, запрещающего рекламу или популяризацию VPN-сервисов. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Парламентарий обратил внимание, что в телеграм-канале отечественного аналога «Википедии» «Руниверсалиса» сообщается о существовании «целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор».

«К тому же у регулятора есть еще целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесены судебные решения. Законные основания для блокировки «Википедии» есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», – уточнил Горелкин в своем телеграм-канале.

Депутат подчеркнул, что вся ценная информация, которая доступна в «Википедии», уже продублирована, «приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете», а именно на порталах Большой российской энциклопедии, «Рувики» и «Руниверсалис». «Осталось сделать так, чтобы по ссылке на статью «Википедии» пользователю предлагалось открыть ее безопасный вариант на одном из российских аналогов. Необходимое для этого техническое решение уже разрабатывается экспертами РОЦИТ (Регионального общественного центра интернет-технологий)», – пояснил Горелкин.

Запрет на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы, вступил в силу с 1 марта. Роскомнадзор (РКН) будет ограничивать доступ к такой информации. Предполагается, что ведомство будет руководствоваться критериями оценки, утвержденными соответствующим приказом. К такой информации относятся в том числе публикации с описанием действий, позволяющих получить доступ к противоправным ресурсам, уточняли в Роскомнадзоре.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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