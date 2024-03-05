российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 марта 2024, 16:59 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В ЕС уточнили, сколько снарядов хотят передать киевскому режиму до конца марта

Фото: ec.europa.eu

Европейский союз рассчитывает до конца марта направить киевскому режиму 250 тысяч снарядов, специально произведенных для Украины европейской промышленностью. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, этот объем станет дополнением к 350 тысячам снарядов, которые страны сообщества передали Киеву со своих складов в период с февраля 2023 года.

«От европейской промышленности путем совместных заказов мы рассчитываем произвести и поставить Украине до конца этого месяца еще около 250 тысяч снарядов. Из имеющихся запасов мы поставили Украине около 330-350 тысяч снарядов, не могу назвать точную цифру, она меняется каждый день. Она будет увеличиваться», – сказал Боррель (цитата по ТАСС).

Глава европейской дипломатии уточнил, что цель Евросоюза производить 1,15 млн снарядов к концу года.

Боррель обратил внимание на то, что вышеназванные поставки – это подарки, в то время как «есть еще прямые контракты Киева с европейскими компаниями».

Брюссель, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Каховка обесточена: террористы ВСУ нанесли удар по энергоподстанции / «Грязная бомба» и удар по Крымскому мосту: Запад готовит новый контрнаступ осенью / Похоже на анекдот: Арестович* решил судиться с российскими силовиками / Канцлер Германии высказался категорически против поставок ракет Taurus на Украину / Московский суд заочно арестовал бывшего посла Украины в Казахстане за призывы убивать русских / Армия России успешно отразила более 20 атак ВСУ: уничтожено более тысячи боевиков / ВСУ нанесли удар по Энергодару, где расположена ЗАЭС / Российские войска уничтожили более 900 украинских боевиков и улучшили позиции на фронтах СВО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,