В ЕС уточнили, сколько снарядов хотят передать киевскому режиму до конца марта

Европейский союз рассчитывает до конца марта направить киевскому режиму 250 тысяч снарядов, специально произведенных для Украины европейской промышленностью. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, этот объем станет дополнением к 350 тысячам снарядов, которые страны сообщества передали Киеву со своих складов в период с февраля 2023 года.

«От европейской промышленности путем совместных заказов мы рассчитываем произвести и поставить Украине до конца этого месяца еще около 250 тысяч снарядов. Из имеющихся запасов мы поставили Украине около 330-350 тысяч снарядов, не могу назвать точную цифру, она меняется каждый день. Она будет увеличиваться», – сказал Боррель (цитата по ТАСС).

Глава европейской дипломатии уточнил, что цель Евросоюза производить 1,15 млн снарядов к концу года.

Боррель обратил внимание на то, что вышеназванные поставки – это подарки, в то время как «есть еще прямые контракты Киева с европейскими компаниями».

Брюссель, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube