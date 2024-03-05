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Вторник, 5 марта 2024, 18:36 мск

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Готовится серьезный удар «офшорной аристократии»? В Госдуме заговорили об отмене двойного гражданства

Фото из архива официального сайта Госдумы РФ

Из российского законодательства необходимо убрать норму о двойном гражданстве, чтобы реализовать идею обновления отечественной элиты, о которой заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил лидера партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. Как считает политик, «это нанесет серьезный удар по офшорной аристократии, которая годами выводила из России активы».

«Отмена двойного гражданства сломает фундамент для практики безнаказанного предательства интересов России», – подчеркнул он.

«Норма о двойном гражданстве появилась в России с принятием Конституции 1993 года. Под сказки о свободном рынке и дружбе с Западом это позволило сформироваться в стране целому классу офшорной аристократии, который начал ее разворовывать, вывозить капиталы и строить свою жизнь «за бугром». Сегодня очевидно, что эта норма не просто устарела, а идет вразрез с национальными интересами России. Президент ясно дал понять, что с такими «элитами» нам не по пути – пора формировать новую элиту, из числа патриотов, готовых бескорыстно служить своему Отечеству, а не чужому за деньги», – констатировал Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

По его мнению, подготовка изменений в Конституцию потребует серьезной подготовки, которую необходимо начинать в рамках общей работы по «деофшоризации» российского законодательства, но некоторые «лазейки» можно закрыть без правки Основного закона.

«Многие существующие лазейки можно прикрыть и без изменения Основного закона. Логика очень простая: нельзя быть слугой двух господ, нельзя жить на две семьи, и не может быть у человека двух матерей. Поэтому неправильно быть гражданином двух государств, тем более недружественных по отношению к России. Надо определяться, где твоя Родина и кто тебе ближе, где и ради кого ты хочешь жить и работать», – пояснил Миронов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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