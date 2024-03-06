В Госдуму внесен законопроект об освобождении от судимости и уголовного преследования после заключения контракта с ВС РФ

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект, которым предполагает закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ в период специальной военной операции.

Как пояснил одни из авторов документа, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, новые нормы будут в отдельные статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов на постоянной основе.

«Действующий сегодня закон (№270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции») был принят в 2023 году. Он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с ВС РФ для участия в СВО и дал им соответствующие гарантии. Документ носит временный характер, распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК», – цитирует Крашенинникова пресс-служба Госдумы.

Согласно законопроекту, такой правовой механизм будет распространяться на подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства) и осужденных (за исключением лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризма, против основ конституционного строя и безопасности государства).

«Таким образом, законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор», – добавил Крашенинников.

Как предполагается, в случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок. Контроль над их поведением будет осуществляться командованием воинских частей. Если после начала военной службы по контракту такой человек вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.

Согласно документу, дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости для тех, кто вступит в ряды ВС РФ по контракту, будет возможно, если контрактник получит государственную награду, либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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