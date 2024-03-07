В Госдуме грозят Алле Пугачевой статусом иноагента

Народная артистка СССР Алла Пугачева окончательно оказалась в одном ряду с иноагентами, которые предпочли лить грязь на Родину из-за рубежа. Об этом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя новые провокационные высказывания артистки.

Пугачева, которая после начала специальной военной операции постоянно живет за границей, в соцсетях опубликовала видео с заявлением, что обратно в Россию «нормальные люди возвращаться не собираются».

Как подчеркнул Хамитов, «специальная военная операция, как лакмусовая бумажка, высветила предателей, русофобов и нахлебников». «Они десятилетиями кормились в России, обирали ее бюджет и врали о своей любви к стране и публике. А затем при первой же возможности сбежали за рубеж и явили миру свою ненависть ко всему российскому», – констатировал парламентарий в своем телеграм-канале.

«Сейчас, когда страна окончательно очищается от разного рода лжецов и лицемеров, необходимо лишить их возможности получать любые отчисления из России. Думаю, мы ещё услышим «вой на болотах» израилей и прочих лондонов, когда прекратится денежный поток из так ненавистной им страны. Нет, господа – вы сами сделали свой выбор, извольте и принимать его последствия», – заявил Хамитов.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал недопустимым кормить представителей творческих профессий, кто допускает дискредитацию ВС РФ. Он получил просьбы от граждан запретить вознаграждение по авторским и смежным правам для иноагентов.

Сегодня депутат Госдумы Алексей Говырин, также раскритиковавший Пугачеву, в комментарии РИА «Новости» заявил, что законопроект о лишении авторских гонораров иноагентов за их творчество скоро будет принят.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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