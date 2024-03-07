Российский сенатор предложил ответ на демарш послов стран ЕС – рекомендовать временно покинуть РФ

Послам государств Евросоюза, отказавшимся приехать в МИД России для обсуждения вмешательства в выборы президента РФ, следует рекомендовать временно покинуть российскую территорию. Такое мнение высказал замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты».

«В качестве ответной меры, это мое сугубо личное мнение, надо временно отозвать наших послов из этих европейских столиц, чьи послы отказались приходить на встречу с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым, и попросить, чтобы эти послы, которые отказались приходить, тоже временно покинули территорию России. Мы их не выдворяем, а просто есть такая практика – рекомендовать покинуть на какое-то время, а потом по ситуации будет понятно, вернутся они или нет», – пояснил сенатор.

При этом Джабаров обратил внимание, что в странах ЕС по любому поводу вызывают наших послов, «всякие ноты вручают». «Мы пошли другим путем: очень культурно предложили им собраться для разъяснения нашей позиции по выборам президента, и предупредить их о недопустимости вмешательства в наши внутренние дела, а они устроили демарш», – отметил он.

Ранее глава МИД РФ сообщил, что приглашал послов стран ЕС на встречу для разъяснений перед выборами президента РФ, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались.

Как заявила накануне на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия ждет ответа, что эти дипломаты делают в России и как будут выстраивать работу в будущем. «Никаким одним представителем, который выйдет где-нибудь в Брюсселе и за них за всех скажет, они не отделаются. Пусть они – каждый – ответят», – подчеркнула Захарова.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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