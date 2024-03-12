«Кровавый полигон»: Госдума обратилась к бундестагу по поводу соучастия ФРГ в военных преступлениях киевского режима

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно приняла обращение к бундестагу Германии в связи с обсуждением немецкими военными поставок Украине дальнобойных ракет Taurus для удара по Крымскому мосту. Документ будет направлен в Организацию объединенных наций и другие международные организации, а также парламентам иностранных государств.

В обращении депутаты Госдумы призывают бундестаг провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в преступлениях киевского режима против мирного населения и нанесения ущерба гражданской инфраструктуре России.

Нижняя палата российского парламента обратила внимание, что инспектор люфтваффе бундесвера генерал-лейтенант Инго Герхартц инструктировал высокопоставленных немецких офицеров, как спланировать поставки на Украину дальнобойных ракет, обеспечить ускоренное обучение украинского персонала, предоставить ему разведданные для уничтожения Крымского моста.

«В традициях гитлеровского люфтваффе, нисколько не беспокоясь о возможных жертвах среди мирных российских граждан, а также о последствиях гуманитарного характера для многомиллионного населения Крыма в результате разрушения Крымского моста, этот военачальник волнуется исключительно о том, каким образом скрыть соучастие немецких вооруженных сил в планируемых преступлениях киевского режима и отвести неизбежные обвинения в адрес политического руководства ФРГ, в первую очередь, канцлера Олафа Шольца. Из распространенной аудиозаписи прямо следует, что задача офицерам военно-воздушных сил была поставлена одним из высших военно-политических руководителей страны, вероятно, министром обороны Борисом Писториусом», – подчеркивается в обращении Госдумы.

«Многочисленные факты, свидетельствующие о применении Украиной западных вооружения и боеприпасов, а также об участии военнослужащих США, Великобритании, Франции и других стран НАТО, включая Германию, в боевых действиях на Украине, в том числе в качестве инструкторов и военных специалистов, занимающихся обслуживанием сложной военной техники, дают все основания утверждать о достоверности и крайней опасности планов, вынашиваемых руководством Бундесвера», – констатировали российские парламентарии.

«Вопреки утверждениям о том, что военные поставки Киеву «приближают мир», сегодня именно Украина, превращенная усилиями западных политиканов в кровавый полигон, на котором армии стран НАТО и западные компании военно-промышленного комплекса проводят испытания различных образцов вооружения и военной техники, больше всего страдает от желания натовских покровителей Киева вести с Россией войну «до последнего украинца», – констатировали депутаты Госдумы в обращении.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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