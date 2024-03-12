Госдума одобрила освобождение от уголовной ответственности россиян, ставших участниками СВО

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, которые закрепляют механизм освобождения от уголовной ответственности граждан, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период проведения специальной военной операции.

В документе отмечается, что новая норма касается подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести, а также граждан, совершивших преступление во время военной службы в период мобилизации, военного положения или в военное время, если предварительное расследование в их отношении приостановлено, и на осужденных.

Законопроект не коснется тех, кто отбывает наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя, безопасности государства и терроризм.

Предполагается, что контроль над поведением таких военнослужащих возложат на командование воинских частей. В случае повторного совершения преступления суд назначит наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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