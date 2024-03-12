Спикер Госдумы назвал дату отчета Центробанка перед депутатами

Годовой отчет Центрального банка в Госдуме запланирован на 17 апреля, отчет Счетной палаты – на 27 марта. Об этом сообщил сегодня глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«В отношении отчета Счетной палаты – он у нас будет 27 марта, то есть она будет в любом случае отчитываться раньше, чем [состоится] отчет правительства. Что касается ЦБ, то это отдельная тема, и ЦБ у нас здесь не обязательно должен отчитываться до правительства. 17 апреля будет отчет ЦБ», – сказал спикер Госдумы.

Ранее Володин сообщал, что отчет кабинета министров в Госдуме пройдет в первую неделю апреля. Перед этим, на неделе с 25 марта, запланированы встречи премьер-министра Михаила Мишустина с фракциями.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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