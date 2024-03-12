Госдума поддержала ужесточение санкций за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, согласно которым вводится уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение нескольких – трех и более – преступлений небольшой или средней тяжести.

Как пояснили в пресс-службе Госдумы, виновному в случае окончательного принятия законопроекта будет грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сейчас наказание грозит за вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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