российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 марта 2024, 18:48 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Анахронизмы: отчет главы РЖД в Госдуме вызывает много вопросов

В Госдуме назвали анахронизмом отсутствие электрифицированных железных дорог в непосредственной близости к Москве, а также экранов поглощения шума на узловых станциях. В частности, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пояснил, что жители Ивановской области задают много вопросов.

Как сообщила пресс-служба Госдумы, глава РЖД со своей стороны уже дал поручение подготовить расчеты по обновлению железной дороги в Ивановской области, где поезда тянут дизельные паровозы в отсутствие электрифицированных путей.

На встрече с фракцией КПРФ Белозеров обещал изучить вопрос о сохранности исторических зданий вокзалов, а также о застарелой проблеме с уровнем шума на одной из крупнейших узловых железнодорожных станций в Кинеле, где много лет обещают построить звуковые экраны.

Кроме того, после встречи с фракцией «эсеров» стало известно, что у студентов может появиться скидка на билеты в плацкартных вагонах и вагонах с местами для сидения. По словам депутата Яны Лантратовой, есть договор с главой РЖД проработать этот вопрос с подключением ФАС.

Сегодня на пленарном заседании Госдумы было принято решение, что «правительственный час» с главой РЖД пройдет на 9 апреля.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума поддержала ужесточение санкций за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность / Спикер Госдумы назвал дату отчета Центробанка перед депутатами / Госдума одобрила освобождение от уголовной ответственности россиян, ставших участниками СВО / «Дестабилизируют страну изнутри»: Зюганов обрушился с критикой на администрацию главы государства / «Кровавый полигон»: Госдума обратилась к бундестагу по поводу соучастия ФРГ в военных преступлениях киевского режима / Позор, подлость и трусость: в Госдуме жестко раскритиковали Минспорт РФ за исключение Валиевой из сборной России / В Госдуме грозят Алле Пугачевой статусом иноагента / В Госдуму внесен законопроект об освобождении от судимости и уголовного преследования после заключения контракта с ВС РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Транспорт, Экономика, Госдума,