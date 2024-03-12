Анахронизмы: отчет главы РЖД в Госдуме вызывает много вопросов

В Госдуме назвали анахронизмом отсутствие электрифицированных железных дорог в непосредственной близости к Москве, а также экранов поглощения шума на узловых станциях. В частности, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пояснил, что жители Ивановской области задают много вопросов.

Как сообщила пресс-служба Госдумы, глава РЖД со своей стороны уже дал поручение подготовить расчеты по обновлению железной дороги в Ивановской области, где поезда тянут дизельные паровозы в отсутствие электрифицированных путей.

На встрече с фракцией КПРФ Белозеров обещал изучить вопрос о сохранности исторических зданий вокзалов, а также о застарелой проблеме с уровнем шума на одной из крупнейших узловых железнодорожных станций в Кинеле, где много лет обещают построить звуковые экраны.

Кроме того, после встречи с фракцией «эсеров» стало известно, что у студентов может появиться скидка на билеты в плацкартных вагонах и вагонах с местами для сидения. По словам депутата Яны Лантратовой, есть договор с главой РЖД проработать этот вопрос с подключением ФАС.

Сегодня на пленарном заседании Госдумы было принято решение, что «правительственный час» с главой РЖД пройдет на 9 апреля.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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