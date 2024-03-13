«Проблема очевидна»: Госдума обратит внимание Мишустина на лифтовой кризис

Госдума подготовит обращение к главе правительства РФ Михаилу Мишустину об экстренной необходимости решения проблем с заменой лифтов в многоэтажках. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, комментируя данные о критическом состоянии лифтового хозяйства. По его словам, проблема очевидна и ее необходимо срочно решить.

«Проблема очевидна: состояние лифтового хозяйства в регионах оставляет желать лучшего. Износ очень большой, регионы самостоятельно не справляются с решением этой задачи», – сказал Володин сегодня на пленарном заседании Госдумы.

Спикер нижней палаты парламента обратил внимание, что Москва, Санкт-Петербург и ряд других регионов-доноров имеют возможность самостоятельно модернизировать лифты в многоквартирных жилых домах, но «есть регионы, где просто нет возможности решать эту задачу». «Поэтому давайте подготовим обращение к председателю правительства», – предложил Володин, выступив также с инициативой введения в профильном министерстве должности заместителя, отвечающего именно за вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства, и, в частности, за модернизацию лифтов.

«Должен быть профильный заместитель, кто отвечает за этот блок вопросов. Как ни парадоксально, – мы сегодня обсуждали этот вопрос с коллегами и заместителями – нет ответственного», – пояснил Володин.

Как отмечает пресс-служба Госдумы, тему критического состояния лифтов подняла заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, отметив, что по этой проблеме поступает много обращений от россиян.

«Все лифты, исчерпавшие срок службы, должны быть заменены в 2025 году. Мы видим, что этого не произойдет. Из 100 тысяч лифтов в программы капремонтов включено меньше половины. Собственники за счет своих взносов не в состоянии решить эти вопросы», – констатировала депутат.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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