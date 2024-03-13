В Госдуме сравнили импортозамещение в России с «пиаром» Нью-Васюков

Импортозамещение в России превратилось в разговоры с пиаром экономических зон, которые 20 лет используются для обогащения отдельно взятых персон. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его словам, бегство капитала из РФ и торможение развития не остановить без национализации базовых отраслей, стратегического планирования и смены структуры правительства.

«Необходима национализация базовых отраслей. Только это может дать дополнительно в бюджет необходимые средства. О поддержке науки и образования надо не говорить – мы каждый бюджет реально вносили поправки, чем и как помочь науке фундаментальной, чем образованию, чем здравоохранению, чем промышленности, а не пиар-выступлениями в пользу 3,3 трлн нефтяным магнатам, которые потом являются одним из каналов вывода денег за рубеж», – подчеркнул Коломейцев.

Вместе с тем парламентарий обратил внимание, что об импортозамещении тоже недостаточно просто говорить или «пиарить экономические зоны», выставка которых развернута в Госдуме. «Помню еще свободную экономическую зону Калмыкии – Нью-Васюки, Ингушетии, где [опальный олигарх Михаил] Ходорковский (внесен в России в список иностранных агентов) обогатился и ряд товарищей, и еще 150 разных названий. Все мы помним гибкий планшет [Анатолия] Чубайса и «Роснано», которое получило 412 млрд бюджетных денег. Помним воздыхания о Сколково, а у нас их было 44 института развития так называемых, которые со слов тогдашнего председателя Счетной палаты [ныне вице-премьера РФ Татьяны] Голиковой получили 5 трлн рублей… У меня есть бумага, подписанная министерством финансов – ежегодно только в офшоры дивидендами уходит 5,3 трлн. Наверно ж условия неправильно созданы, если 5,3 трлн уходит в офшоры, а не в специально организованные экономические зоны», – констатировал Коломейцев.

«Задача таких выставок, комитетов, и комиссий как раз в том, чтоб обобщить все плюсы, учесть все минусы и распространить все плюсы на страну. 20 лет предлагают всякие варианты, а воз и ныне там… В недружественных Америке, Франции, Германии в Конституции записана национализация. Недружественная Великобритания, несмотря на отсутствие Конституции, раз в 5 лет применяет национализацию, приватизацию для разных возможностей оздоровления экономики», – отметил депутат.

«На выставке есть (самолет) МС-21. Его запуск переносят уже 5 лет. А почему это происходит? Потому что у нас раньше было 15 авиационных заводов, которые делали 1,5 тысячи летательных аппаратов. Это происходило, потому что было министерство авиационной промышленности, у которого было 56 прикладных институтов, которые знали, что происходит в мире, могли спроектировать, внедрить… У нас подшипниковая промышленность, обратите внимание, 22 подшипниковых завода СССР в 90-м году произвели 1,3 млрд подшипников. За прошлый год в условиях санкций мы около 40 млн произвели. Чувствуете разницу? Всего семь стран способны производить подшипники. А мы из крайности в крайность…» – уточнил Коломейцев.

В этой связи депутат заявил, что необходимо изменить структуру правительства РФ. «Нынешняя структура предполагает, что у нас все министры макро-разговорами занимаются, они отвечают за штуки, метры, кубометры, поголовье и так далее. Необходимо персонифицировать ответственность. Это позволит поднять эффективность управления. Надо вернуться к отраслевому управлению, потому что нельзя, когда вы и ужа и ежа собрали в одно место и хотите, чтобы один человек за все это отвечал. Есть норма управляемости ещё с Древнего Китая, подтвержденная управление Древнего Рима и России – 10 (человек). То есть больше 10-ти не может быть в подчинении, а у нас в любое министерство зайдите – вот Минэкономразвития при [Германе] Грефе вообще имело 17 заместителей и 47 департаментов. Ну это вообще неуправляемая структура. Поэтому сегодня мы мало что от этого имеем», – подчеркнул он.

«Надо давно принятый закон о стратегическом планировании реально (применять). Китайцы на 6 лет планируют, весь мир цивилизованный – 75 лет стратегический горизонт. А у нас бюджет-трехлетка и каждый год пересматриваем», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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