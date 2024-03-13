Госдума уточнила понятие «молодой специалист»

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который уточняет условия получения статуса «молодой специалист», а также вводит понятие «молодой работник».

В настоящее время, молодым специалистом является гражданин РФ до 35 лет, который завершил профессиональное обучение и впервые устраивается на работу в соответствии с полученной квалификацией. Такое положение исключает право работающих студентов на данный статус, поскольку они не завершили обучение. При этом они не могут приобрести его и после выпуска, так как устраиваются на работу уже не впервые.

Новая норма предлагает признавать молодыми специалистами граждан, которые имеют трудовой опыт в период прохождения обучения в школах, колледжах, техникумах и вузах и впервые устраиваются на работу после завершения обучения в соответствии с полученной квалификацией.

При этом в документе уточняется, что для молодых людей, работающих не по специальности, в законодательство вводится понятие «молодой работник». К этой категории будет относиться гражданин РФ до 35 лет, работающий не по специальности непрерывно в течение трех лет по месту первого трудоустройства. Молодые работники будут также иметь право на все меры поддержки и льготы для данной категории граждан.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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