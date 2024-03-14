В платежках за ЖКУ появится ещё одна графа

В Госдуму внесен законопроект о целевом расходовании средств на текущий ремонт в многоквартирных домах. Его оплата будет отдельно выделена в платежных документах, а управляющие компании обяжут отчитываться перед жильцами о расходах на него.

Как пояснил глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов, в настоящее время деньги на текущий ремонт собираются в составе общих средств на содержание дома. «И жильцы не понимают, за что платят. Наша инициатива будет способствовать повышению «прозрачности» расходов и качества работ», – уточнил парламентарий, слова которого приводит пресс-служба «Единой России».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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