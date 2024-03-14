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Четверг, 14 марта 2024, 15:08 мск

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Стоп-лист: Россия закрыла въезд еще 227 гражданам США

Россия закрывает въезд в страну для 227 граждан США, которые причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса Соединенных штатов. Об этом говорится в заявлении МИД РФ. В документе подчеркивается, что любые агрессивные действия против РФ не останутся безнаказанными и получат решительный отпор.

«В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за «поддержку Кремля и специальной военной операции», въезд в РФ закрывается для 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции», – говорится в заявлении МИД РФ.

В документе поясняется, что речь идет о конкретных лицах в структурах исполнительной власти, деловом сообществе, медийной сфере и академических кругах, «которые регулярно отмечаются враждебными выпадами либо распространением измышлений и откровенной клеветы о внешней и внутренней политике России». «В дополнение к объявлению нежелательными в РФ ряда американских НКО гуманитарного профиля, использовавшихся посольством США в Москве для рекрутирования «агентуры влияния», нынешнее расширение российского «стоп-листа» имеет целью, помимо прочего, закрепить у Вашингтона на рефлекторном уровне осознание простой истины, что любые агрессивные поползновения не останутся безнаказанными и получат решительный отпор», – подчеркнул МИД России.

В частности, в число невъездных в Россию попали бывший посол США в РФ Джон Салливан, пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер, бывший заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, замкомандующего армией США в Европе Эндрю Роулинг, помощник генпрокурора Брюс Шварц, замминистры торговли, финансов, энергетики США, а также американские журналисты.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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