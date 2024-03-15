Глава правительства РФ отчитается перед Госдумой в начале апреля

Отчет правительства РФ в Госдуме пройдет 3 апреля. Об этом сообщил глава нижней палаты Вячеслав Володин после общения с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как уточнила пресс-служба Госдумы, в ходе разговора обсуждались вопросы подготовки к ежегодному отчету кабинета министров. «На неделе с 25 марта запланированы встречи председателя правительства с фракциями. 25 марта пройдет встреча с фракциями КПРФ и ЛДПР. 28 марта – встреча с фракциями партий «Новые люди» и «Единая Россия». 29 марта – с фракцией «Справедливая Россия – За правду». Сам отчет правительства в Государственной думе состоится 3 апреля», – пояснил спикер нижней палаты парламента.

Также в ходе подготовки отчета продут встречи профильных комитетов Госдумы с министрами.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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