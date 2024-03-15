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Пятница, 15 марта 2024, 17:20 мск

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Армия России отразила все попытки прорыва ВСУ на территорию РФ

В период с 12 по 15 марта российские войска отразили все попытки украинских войск прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытки ВСУ были сорваны в результате упреждающих и слаженных действий российских войск совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России.

По уточненной информации российского оборонного ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП «Bradley» производства США и 15 автомобилей.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за последние трое суток – с 12-го по 14-е марта – ВСУ в ходе попыток прорваться на территорию Белгородской и Курской областей потеряли более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 – безвозвратные, 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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