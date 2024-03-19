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Премьер-министр Армении снова заявил о возможной войне с Азербайджаном

Никол Пашинян. Фото: официальный сайт правительства Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил о скорой возможной войне, если Ереван откажется от делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Такое заявление он сделал на встрече с жителями приграничных сел.

По его словам, можно отказаться от решения приграничных вопросов, но в этом случае возможны самые негативные последствия. «…Но это означает, что в конце недели будет война. И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики, вы скажете: «Ладно, мы простые сельчане, у нас не было информации, но вы же все знали», – объяснил свою логику армянский премьер (цитата по Sputnik Армения).

«Граница – это правовая ограда. Самым важным результатом делимитации может стать то, что войска оставят позиции, а им на смену придут пограничники. Там, где стоят пограничники, не принято стрелять друг в друга, и, по сути, на этом участке нет территориального спора», – подчеркнул Пашинян.

Комментируя эти заявления, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что данные высказывания никаким образом не связаны с Россией. «Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками», – констатировала она в своем телеграм-канале.

Ереван, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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