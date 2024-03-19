В Госдуме обвинили платформу «Яндекс.Музыка» в продвижении негодяев-иноагентов

Замглавы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Луговой обвинил платформу «Яндекс.Музыка» в антигосударственной антироссийской позиции, которая заключается в продвижении артистов-иноагентов. Как считает политик, следует сделать невозможным поддержку таких исполнителей и получение ими гонораров.

«Мы не первый раз обращаем внимание на антигосударственную и антироссийскую позицию платформы и сервиса «Яндекс Музыка». Эта платформа уже назойливо и, как правило, продвигает в топы различного рода негодяев, иноагентов, так называемых певцов, которые порвали со своей Родиной и ничего кроме ненависти в отношении ее не проявляют», – подчеркнул Луговой, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Парламентарий полагает, что на платформе «Яндекс Музыка» для иноагентов требуется создать отдельную библиотеку с «отчетливой пометкой и невозможностью получать им деньги». При этом он привел в пример «небезызвестного врага и предателя» с высоким рейтингом сервиса, который сегодня заявил, что «Россию ждут гражданская война и катастрофические последствия». «Я бы сказал так: его ждут катастрофические последствия для его мозга, этого алкаша и наркомана», – заявил он.

«Обращаю внимание, что президент на днях четко совершенно ответил, что всех тех, кто ведут антироссийские действия, будем знать поименно. А все те, кто с оружием в руках ведут борьбу против России, являясь гражданами России, их впереди ждет ад кромешный, потому что всю свою жизнь будут ходить и оглядываться, в какой бы части мира они не находились», – заключил Луговой.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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