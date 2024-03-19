Госдума поддержала продление налоговой льготы при деофшоризации

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на 2024 год льготы по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) при переводе бизнеса в Россию.

Такая норма действовала в 2022-2023 годах и позволяла физлицам – налоговым резидентам РФ переоформлять на себя российские активы, которыми они владеют через свои контролируемые иностранные компании (КИК) без уплаты налога.

«Из-за противодействия со стороны лиц из недружественных стран не все физические лица успели переоформить активы на себя. Кроме того, при переоформлении имущества с КИК на физических лиц при деофшоризации обнуляется срок владения российскими активами», – говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает возможность зачета срока владения КИК в срок владения физлица, получившего российские активы после деофшоризации.

Авторы документа уточнили, что новая норма будет касаться любого актива – ценных бумаг, недвижимости и другого имущества за исключением денежных средств.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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