Госдума утвердила вычет по НДФЛ на долгосрочные сбережения

Сегодня нижняя палата парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит новый налоговый вычет по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) на долгосрочные сбережения граждан.

Документ предусматривают такую льготу на сумму уплаченных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения при выплате негосударственной пенсии не ранее достижения получателем пенсионного возраста.

Налоговый вычет будет действовать в сумме уплаченных взносов по договорам долгосрочных сбережений, формируемых негосударственным пенсионным фондом (НПФ), а также внесенных в налоговом периоде на открытый с 1 января 2024 года индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и в случае положительного финансового результата по данному ИИС.

Как уточняется, размер такого налоговые вычета в совокупности будет возможен в пределах 400 тысяч рублей в год. Ключевыми условиями будет факт получения негосударственной пенсии и срок действия договора на ведение ИИС не менее 10 лет соответственно. При этом предусматривается переходный период не менее 5 лет с ежегодным повышением срока на 1 год вплоть до 10 лет.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, за предоставление в налоговые органы недостоверных сведений о факте открытия ИИС, заключения договора негосударственного пенсионного обеспечения или договора долгосрочных сбережений, а также о суммах фактических взносов по договору негосударственного пенсионного страхования будет введен штраф в 20% от суммы налога, полученной неправомерно в результате инвестиционного налогового вычета.

Также была принята поправка по освобождению НПФ от уплаты НДС за оказание услуг по формированию долгосрочных сбережений граждан с 1 января 2024 года.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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