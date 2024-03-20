«Ценности свободы и демократии»: российский парламент призвал к ответственности НАТО за бомбардировки Югославии

Сегодня Госдума и Совет Федерации приняли совместное обращение к Организации объединенных наций (ООН) и парламентам иностранных государств в связи с 25-летием начала бомбардировок НАТО территории Югославии. Депутаты и сенаторы призвали осудить эту военную операцию и принять меры по привлечению государств-членов НАТО к ответственности за прямую агрессию в отношении этой суверенной страны.

В заявлении говорится, что палаты Федерального Собрания РФ выражают глубокую тревогу в связи с непрекращающимися попытками коллективного Запада преподнести международному сообществу акт агрессии против Союзной Республики Югославии как миротворческую операцию, предать забвению жертвы натовских бомбардировок, возложить на сербов вину за развязывание войн на Балканах.

В период с марта по июнь 1999 года в результате варварских ракетно-бомбовых ударов вооруженных сил государств – членов НАТО по гражданской инфраструктуре, включая объекты транспорта и энергетики, а также по промышленным предприятиям погибли свыше двух тысяч мирных жителей Югославии, среди которых десятки детей. На небольшое суверенное государство в центре Европы были обрушены 2300 крылатых ракет, 14 тысяч бомб, подчеркивается в документе.

Депутаты и сенаторы также обратили внимание, что войска государств – членов НАТО массово применяли боеприпасы с обедненным ураном, что нанесло непоправимый ущерб окружающей среде и спровоцировало рост числа онкологических заболеваний в регионе. Масштабы экологической катастрофы до сих пор не поддаются оценке.

«Безнаказанность ударов стран НАТО по Югославии создала предпосылки для новых силовых акций по всему миру под прикрытием заявлений о борьбе «за ценности свободы и демократии». Убежденность коллективного Запада в своей непогрешимости и наличии у него права решать судьбы других народов и государств привела к взращиванию неонацистского режима на Украине, который после государственного переворота в 2014 году взял курс на осуществление политики геноцида по отношению к русскому населению и развязывание вооруженного конфликта на территории этой страны», – констатировали палаты Федерального Собрания РФ.

Депутаты и сенаторы призвали осудить военную операцию стран НАТО против Югославии, противодействовать попыткам искажения исторической правды о трагических событиях 1999 года в интересах коллективного Запада, принять меры по привлечению государств – членов Североатлантического альянса к международно-правовой ответственности за агрессию против суверенного государства.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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