Государство отстранилось от лифтового кризиса: Госдума обратилась к Мишустину

Сегодня нижняя палата российского парламента официально обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по разрешению кризиса, связанного с заменой лифтов в многоквартирных домах. В проекте документа подчеркивалось, что в настоящее время государство отстранилось от решения этой проблемы.

Депутаты обратили внимание, что, по данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в настоящее время в эксплуатации находится более 600 тысяч лифтов, износ которых в ряде субъектов составляет более 50 процентов. К 2025 году более 140 тысяч лифтов (из них – 96 929 лифтов с истекшим сроком эксплуатации и 43 317 лифтов с истекающим назначенным сроком службы до 2024 года) должны быть заменены. Примерная стоимость этих работ составляет порядка 300 млрд рублей.

В настоящее время замена и модернизация лифтов осуществляются в рамках капитального ремонта многоквартирных домов за счет собранных собственниками помещений средств. Это один из самых дорогостоящих видов работ. По данным министерства промышленности и торговли РФ, диапазон стоимости закупки замены лифта в разных субъектах Российской Федерации составляет от 2,5 до 4,3 миллиона рублей. Загрузка производственных мощностей ведущих заводов – изготовителей лифтового оборудования не превышает 60 процентов, в том числе в связи со снижением объемов замены лифтового оборудования в рамках осуществления капитального ремонта многоквартирных домов по региональным программам.

В этой связи Госдума просит Мишустина принять меры, направленные на решение обозначенных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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