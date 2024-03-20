В Госдуме заявили об ограблении века в алкогольной отрасли

Воровство в российской алкогольной отрасли достигло статуса «ограбление века». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Роберт Кочиев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, речь идет о махинациях, в том числе, с параллельным импортом.

«Со времен организации некой структуры Росалкогольрегулирование, которая была организована неким [Игорем] Чуяном, который обворовал страну, организовал всю эту отрасль, чтобы максимально ее обокрасть... У него это получилось, и он ушел… Но тело осталось. Его не должно было существовать, оно должно было быть наказано, но это тело подлечилось и у него наросли головы, как у дракона. Это некие его партнеры, компаньоны – не знаю, как еще их можно назвать. То есть это Цепинов Арсен Амиханович, это Шушеров Игорь Владимирович, это некий Попов, который возглавлял именно структуру продаж и вывода нелегального оборота всего. Они говорили о том, что нелегальный оборот и ссылались на какие-то другие компании, но на самом деле, они занимались им сами», – подчеркнул Кочиев.

При этом парламентарий заявил, что воровство в отрасли не просто продолжается, а увеличивается. «Сегодня эта структура продолжает жить, ворует миллиарды. Ворует на коньяках. Они быстро скоординировались, увидели, что параллельный импорт, который вынуждено сегодня существует, можно возглавить, подмять под себя. И сегодня там, как минимум, в течении года будет вороваться и воруется уже сегодня около 30-50 млрд (рублей) в год. Данная структура увидела, что можно не только воровать, а можно еще заняться рейдерством спиртовых заводов. Это ограбление века, которое будет продолжаться долго, если мы это не изобличим», – сказал Кочиев.

«У них есть огромная структура юристов «Ампаро-групп», где ряд таких же криминальных юристов, которые помогают всему этому существовать. Это такие как Посашков, Ямпольская, Волжина. У нас есть полная информация. Мы проводили большое журналистско-парламентское расследование», – заявил Кочиев.

Напомним, Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование в 2009-2018 годах. После отставки в его отношении было возбуждено уголовное дело об злоупотреблении полномочиями, повлекшего тяжкие последствия. Сам фигурант скрылся зарубежом.

По данным следствия, Чуян организовал выдачу подконтрольными ему финансовыми организациями ничем не обеспеченных кредитов фирмам-однодневкам. Общая сумма ущерба оценивалась в 30 млрд рублей.

25 декабря 2018 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Чуяна. Он был объявлен в международный розыск. Второй фигурант дела – бывший председатель правления ОФК-банка Николай Гордеев в марте 2021 года был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 10,5 млрд рублей.

1 октября 2021 года Чуян был задержан по запросу Интерпола полицией Черногории, которая отказала России в его экстрадиции.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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