«Пришло время поделиться…» В Госдуме высказались за налог на сверхприбыль банков

В России необходимо ввести налог на сверхприбыль для банковского сектора, который по итогам прошлого года получил рекордную прибыль 3,3 трлн рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов. По его словам, соответствующее обращение направлено сегодня в правительство РФ.

Парламентарий обратил внимание, что финансовые учреждения получают прибыль, «не осуществляя никаких затрат по большому счету». «Это прибыль из воздуха, и она должна облагаться бОльшим налогом, чем производственный сектор, на который нужно затратить средства, усилия, энергию и так далее. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос дополнительного налога на сверхприбыль банковских организаций в РФ… По нашим подсчетам, порядка 300-400 млрд рублей государство может получить дополнительно, чтобы направить эти средства на решение социальных проблем», – подчеркнул Кузнецов.

«По данным ЦБ, в прошлом году совокупная чистая прибыль российского банковского сектора составила 3,3 трлн рублей. Банковский сектор в нашей стране демонстрирует колоссальный рост выручки и прибыли… По прогнозу Банка России, чистая прибыль кредитных организаций в 2024 году будет находиться в диапазоне от 2,3 до 2,8 трлн рублей. Очевидно, что у банковского сектора пухнут карманы и пришло время поделиться. Обращаем на это внимание правительства и рассчитываем на то, что будут предприняты соответствующие меры», – отметил депутат.

«Очень много было сказано о том, что необходимо изменять налоговую систему. В прошлом году с подачи правительства была введена норма, когда крупные промышленные предприятия практически в добровольном порядке были обязаны перечислить дополнительный налог на прибыль, который составлял сумму порядка 300 млрд (рублей). Мы считаем, что облагать налогом на прибыль промышленников и тех, кто занимается посредничеством, финансовыми спекуляциями, по сути, финансовым посредничеством, в равной степени нельзя», – констатировал Кузнецов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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