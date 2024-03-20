«Инфляция» для мошенников: Госдума увеличила порог ущерба для экономических преступлений

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые предполагают увеличение порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба для квалификации экономических преступлений.

Помимо налоговых составов, пороги ущерба будут повышены для статей УК об ограничении конкуренции (ст. 178 УК), о незаконном использовании средств индивидуализации (ст. 180 УК) и других. Так, в частности, в статье о мошенничестве значительным ущербом будет признаваться сумма, превышающая 250 тысяч рублей, крупным размером – 4,5 млн рублей, особо крупным размером – 18 млн.

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, авторы законопроекта отмечали, что увеличивать пороговые значения ущерба нужно из‑за инфляции, поскольку их размеры длительное время никак не индексировались.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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