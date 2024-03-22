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Пятница, 22 марта 2024, 11:34 мск

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Абсурд становится реальностью: Орбан заявил о риске новой мировой войны

Фото: mediaklikk.hu/kossuth

Премьер-министр Венгрии заявил о риске новой мировой войны после отправки войск НАТО на Украину. По его оценке, такой вариант событий не исключен, учитывая, что Брюссель руководствуется «логикой войны».

Выступая в эфире радиостанции Kossuth, глава правительства Венгрии обратил внимание отметил, что сначала на Украину отправляли снаряды, затем танки, а сейчас идет речь об отправке сухопутных войск. «То, что еще два месяца назад казалось абсурдным и немыслимым, стало реальностью, и это называется спираль войны», – констатировал Орбан (здесь и далее цитата по ТАСС).

Венгерский премьер-министр предупредил, что «если одна из стран НАТО вступит в военные действия с Россией, то это будет означать начало третьей мировой войны».

При этом Орбан считает шокирующей идею отправки западных войск на Украину, однако Брюссель по-прежнему руководствуется «логикой войны». «Я чувствую себя так, словно прибыл в другую галактику», – заявил он.

По его словам, необходимо срочно остановить раскручивание «военной спирали» и эскалацию конфликта на Украине. «Так или иначе, мы должны сделать поворот. К счастью, наше правительство придерживается трезвой позиции, и мы говорим о прекращении огня и мирных переговорах», – подчеркнул Орбан, добавив: «Венгрия не воюет с Россией».

Будапешт, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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