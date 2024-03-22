«Развитию промышленности мешает высокая ставка»: Набиуллина ответила на критику политики Банка России

Высокая ключевая ставка мешает развитию промышленности, признала глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя сегодня критику в адрес регулятора о том, что высокая ставка не мешает росту инфляции, замедляет экономику и тормозит развитие реального сектора. По ее оценке, дешевый кредит сейчас не поможет расширить производство на фоне нехватки рабочих рук.

«Что касается влияния повышения ключевой ставки. Высокая ставка борется с инфляцией. И чистый эффект от повышения ставки, однозначно, это замедление инфляции», – заверила Набиуллина.

В то же время глава ЦБ РФ признала, «развитию промышленности как раз мешает высокая ставка». «На инвестиции в гораздо большей степени влияет не уровень ключевой ставки, но ожидание будущей инфляции, которые закладываются в долгосрочные ставки. Поэтому при высокой инфляции не может быть доступных кредитов, особенно долгосрочных», – пояснила она.

«Еще раз напомню, что кредит – это все-таки не главный источник финансирования инвестиций. Во всем мире основным источником являются собственные средства, реинвестирование прибыли. Кредит – это лишь дополнительный источник для роста. И существует множество компаний, которые успешно развиваются даже вовсе без долгового финансирования. Мы видим, кстати, что возможности использования собственных средств предприятий выросли. Сальдированный финансовый результат компаний достаточно высокий», – уточнила Набиуллина.

По ее словам, в нынешних условиях дешевые кредиты «практически не помогут расширить производство». «Основные ограничения сейчас не на стороне кредита, а на стороне рабочей силы, производственных мощностей. Да, низкие ставки по кредитам, они могут увеличить номинальный спрос как инвестиционный, так и потребительский, но, если у экономики нет свободных ресурсов, это не увеличит производство, это выльется только в рост цен. Поэтому и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе повышение ключевой ставки инфляцию снизит и бизнес получит более долгосрочные ориентиры, которые позволят ему строить планы по инвестированию и создавать благоприятные условия для развития», – заявила она.

Говоря о динамике курса рубля, глава ЦБ РФ пояснила, что на него также оказывается влияние через ключевую ставку. «Повышение ключевой ставки как раз увеличивает привлекательность сбережений в рублях, сдерживает чрезмерный спрос на импорт, тем самым уменьшает давление на валютный курс. И эффект от денежно-кредитной политики плюс изменения в торговом балансе – это все в основном и определяет курс», – отметила она.

«Мы целимся на снижение инфляции и достижения ее провозглашенного уровня вблизи 4%, а не на какой-то определенный курс. Курс будет таким, каким он должен быть, чтобы это согласовывалось с целью инфляции вблизи 4% к концу года. Он может быть разным при разных комбинациях во внешней торговле. И как мы уже не раз говорили, денежно-кредитная политика, которая обеспечивает ценовую стабильность, она одновременно и обеспечивает стабилизацию обменного курса», – сказала Набиуллина.

Брифинге глава Центробанка также вновь подтвердила свою позицию, что снижение ключевой ставки возможно только во второй половине года.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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