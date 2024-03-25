Эхо теракта в «Крокусе»: в Госдуме вновь заявили о необходимости визового режима с государствами Центральной Азии

Теракт в «Крокус Сити Холле» наглядно доказывает необходимость введения визового режима с государствами Центральной Азии. Как заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, такое решение обеспечит безопасность россиян и послужит «подлинному взаимовыгодному сотрудничеству» России и соседних южных республик.

«Фракция СРЗП предлагает целый комплекс мер по ужесточению контроля над миграционными процессами, но начинать нужно с введения визового режима с центральноазиатскими странами. Без этого не будет порядка на границе, который сейчас жизненно необходим, чтобы регулировать миграцию и противостоять террористическим атакам!» – подчеркнул парламентарий, слова которого цитирует его пресс-служба.

При этом лидер «эсеров» пояснил, что отмену безвиза ни в коем случае нельзя расценивать как недружественный жест в отношении соседних государств, и рассчитывает на их понимание.

«Все видят, что Россия втянута в жесткое военное противостояние. Открытыми границами пользуются наши враги, которые используют сопредельные государства как плацдарм для подготовки подрывной деятельности против нашей страны. Разумеется, это угрожает и нашим соседям, на территории которых скапливаются террористы и разного рода экстремистские элементы. Поэтому отмена безвиза – это шаг по укреплению безопасности и сотрудничества на всем евразийском пространстве», – констатировал Миронов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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