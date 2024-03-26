Участникам СВО спишут проценты по кредитам

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о списании процентов по кредитам участников специальной военной операции (СВО). Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, после принятия закона банки должны будут в течение 10 дней уведомить заемщика об отсутствии обязанности по уплате процентов.

«Если окажется, что гражданин уже уплатил проценты во время кредитных каникул, банк должен будет перенаправить эти средства на погашение основного долга», – уточнил Володин, добавив, что соответствующее поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи с участниками СВО.

«Принятие закона станет дополнительной мерой финансовой поддержки тех, кто сегодня, рискуя жизнью, защищает нашу страну», – подчеркнул спикер Госдумы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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