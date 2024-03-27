В Госдуме выступили за депортацию мигрантов-преступников без права возвращения в РФ

Мигранты, которые совершают преступления и правонарушения, должны быть депортированы без права возвращения в Россию. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов.

«Следствие установило, что один из террористов в «Крокус Сити Холле» несколько лет назад попался на краже шоколадок. Тогда он отделался небольшим штрафом и остался в России. Скажете, какая связь между такой мелочью и убийством людей? Не прямая, но очевидная. Один немножко ворует, другой хулиганит, третий уже вовсю занимается криминалом. Про тех, кто живет в России нелегально и не платит налоги, я вообще не говорю – таких сотни тысяч, если не миллионы. И вот такой «бульон» – это отличная питательная среда для террористической заразы, которую активно выращивают наши враги из-за рубежа», – подчеркнул Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

«Никто не предлагает высылать из страны за переход улицы в неположенном месте. Но та же езда в пьяном виде или другие грубые нарушения, а тем более преступления – это 100-процентное основание для лишения права на работу и высылки из страны без права возвращения. Вместе со всеми родственниками и за их же счет», – заявил политик.

«В сочетании с визовым режимом, который СРЗП предлагает ввести для граждан Центральной Азии, и жесткими ограничениями по трудоустройству, это поможет навести порядок в миграционной сфере, которая, говоря прямо, запущена. Мы обязаны сделать правильные выводы после трагедии в «Крокус Сити Холле», – заключил Миронов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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