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Среда, 27 марта 2024, 12:58 мск

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Из Москвы выдворено более 40 тысяч мигрантов – данные полиции

В Москве в прошлом году было вынесено порядка 42 тысяч решений о выдворении иностранных граждан за пределы России. Об этом сообщил начальник столичного главка МВД Олег Баранов, выступая сегодня с отчетом на пленарном заседании Московской городской думы.

«Судебными органами вынесено порядка 42 тыс. решений о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации. Порядка 11,5 тыс. иностранцев помещено в Центр временного содержания иностранных граждан Главного управления МВД России», – уточнил Баранов (цитата по «Интерфаксу»).

Судя по данным статистических материалов, представленным на заседании Мосгордумы, в 2023 году на учет в Москве было поставлено более 2 млн иностранцев. При этом полицейскими выявлено 224 тысячи административных нарушений миграционного законодательства.

«Сотрудниками главка пересечено более 158 тыс. нарушений иностранными гражданами правил въезда или режима пребывания в РФ», – отметил начальник московского главка МВД.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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