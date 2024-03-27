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Среда, 27 марта 2024, 15:57 мск

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Действует «открыто и нагло»: в Госдуме заявили о неспособности государства справиться с финансовой «пятой колонной»

«Пятая колонна» продолжает открыто и нагло действовать в России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Евгений Бессонов в связи с отчетом Счетной палаты перед нижней палатой парламента о работе за прошлый год. По его словам, ведомство никак не реагирует на действия Минфина и Центробанка, которые не останавливают вывоз капитала из России.

«Огромный вопрос у нас к финансовому блоку правительства. К сожалению, «пятая колонна» действует в России и действует открыто, нагло. Причем, никто не может с ней справиться», – констатировал Бессонов.

Парламентарий обратил внимание на вывод капитала из страны и отсутствие решений Счетной палаты по этому поводу. «2022 год – больше $250 млрд вывезено из России, в 2023 году – около $50 млрд вывезено из России. Где Счетная палата? Где возбуждение уголовных дел? Где борьба?» – подчеркнул он.

«Золотовалютные резервы – все знаем уже, оскомину набило – более $300 млрд заморожено недружественными государствами. КПРФ говорила и министру финансов, и Центробанку – не храните деньги в иностранных сберегательных кассах… внутри страны надо хранить деньги. В результате $300 млрд замороженных средств. Назад их никто отдавать не собирается, но никаких решений по этому вопросу в стране не принято», – заключил Бессонов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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