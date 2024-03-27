Госдума открыла Интернет-провайдерам свободный доступ в многоквартирные дома

Сегодня нижняя палата российского парламента в окончательном чтении приняла закон о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома. Согласно документу, плата за размещение сетей связи не будет взиматься.

Как пояснил один из авторов документа, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, принятие законопроекта позволит провайдерам размещать оборудование в жилых домах бесплатно на основании индивидуального договора с собственником жилья или нанимателем. У жильцов появится возможность свободного выбора оператора связи.

«Все требования и нормы по размещению оборудования будут соблюдены. Например, предусмотрена ответственность операторов за сохранение общедомового имущества и утверждены правила соблюдения технических требований к монтажу оборудования. Правительство утвердит единые стандарты размещения сетей связи, чтобы обеспечить порядок», – уточнил парламентарий.

Теперь документ будет направлен на рассмотрение в Совет Федерации.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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