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Пятница, 29 марта 2024, 11:55 мск

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В Москве задержан нелегал из Узбекистана за грабеж и изнасилование в 2010 году

В Москве задержан 39-летний гражданин Республики Узбекистан по обвинению в совершении грабежа и изнасилования в 2010 году. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, мужчина находился на территории России незаконно.

По данным ведомства, преступления были совершены в ночное время 18 мая 2010 года. Фигурант, находясь на улице Белореченской, напал на ранее незнакомую женщину и похитил имевшиеся у нее денежные средства. После этого он перетащил потерпевшую за ближайшие гаражи и изнасиловал её. После совершенных преступлений фигурант скрылся с места происшествия.

Следователями столичного СК совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно изучены собранные доказательства, что позволило установить личность подозреваемого. Им оказался 39-летний гражданин Республики Узбекистан, находившийся на территории Российской Федерации незаконно. Потерпевшая опознала в задержанном лицо, совершившее преступление.

Фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он дал признательные показания. В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый ранее был судим.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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