Центробанк РФ продлил ограничения на перевод средств зарубеж

Центробанк РФ Банк России продлил ещё на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Решение касается граждан России и физических лиц – нерезидентов, а также юрлиц из недружественных государств.

Как уточнил регулятор, россияне и физические лица– нерезиденты из дружественных государств по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте. Сохраняются также лимиты на перечисления через системы денежных переводов – за месяц не более $10 тысяч или эквивалент в другой валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу на дату получения банком поручения об операции.

В то же время физические лица – нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных государств.

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц, уточнил Центробанк.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Предполагается, что ограничения будут действовать до 30 сентября 2024 года включительно.

Напомним, Банк России ограничил вывод средств за рубеж в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине и ужесточения санкций против России. Изначально лимит на перевод составлял $5 тысяч в месяц, однако с июля 2022 года он был увеличен до $1 млн.

В Госдуме неоднократно обращали внимание, что такие ограничения не мешают выводить миллиарды из России. В частности, депутат Евгений Бессонов со ссылкой на данные Счетной палаты заявлял, что в 2022 году более $250 млрд вывезено из России, в 2023 году – около $50 млрд.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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