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Пятница, 29 марта 2024, 17:09 мск

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В Подмосковье задержаны подозреваемые в незаконной легализации 1,5 тыс мигрантов

В подмосковной Балашихе обезврежена организованная группа, которая при участии сотрудников миграционной службы занималась незаконной легализацией иностранцев. По данным «Московского комсомольца», группа действовала с января 2022 года.

«Всего на учет были незаконно поставлены более 1500 человек – преимущественно в Балашихе и Реутове. Фиктивная регистрация проводилась под вывеской «Бюро миграционных услуг». Кстати, организатор фирмы, 47-летняя женщина, ранее уже была судима за аналогичные преступления», – пишет издание.

Коме предпринимательницы, задержаны ее муж, 18-летний сын, 26-летняя дочь и многочисленные сообщники, среди которых руководитель центра по изучению русского языка и владельцы «резиновых» квартир, в которых были зарегистрированы иностранцы. Также задержаны начальница территориального пункта отдела по вопросам миграции Балашихинского МУ МВД в звании майора (у нее при обыске изъяты 2,2 млн рублей и 10 тысяч долларов) и ее 37-летняя подчиненная, инспектор в звании капитана, учточняется в публикации.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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